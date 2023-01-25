معهد التخطيط يكرم الاقتصادي الراحل «إسماعيل صبري» في «سمينار الثلاثاء»

عقد معهد التخطيط القومي بمقره الحلقة الثالثة من حلقات «سمينار الثلاثاء»، والتي خُصصت للحديث عن الدكتور إسماعيل صبري عبدالله المفكر الكبير ومدير معهد التخطيط القومي خلال الفترة من «1969 - 1977».

وشارك في الحلقة كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ التخطيط بمعهد التخطيط القومي، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، بجانب مشاركة نخبة متميزة من المفكرين وأساتذة التخطيط، والاقتصاد، والسياسة، والوزراء السابقين من بينهم الدكتور جودة عبدالخالق، والدكتور سمير رضوان، والدكتور معتز خورشيد.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة حلقات بدأ المعهد في عقدها، لتكريم رواد معهد التخطيط القومي الذين تركوا إرثا علمياً وفكرياً كبيراً، من العقول المصرية والعربية على مدى عقود طويلة.

الهدف من عقد هذه الحلقات

وأكد «العربي»، أن الهدف من عقد هذه الحلقات ليس فقط تكريم هؤلاء الرواد وإنما إعادة قراءة الإنتاج العلمي لهم لمعرفة كيف كان يفكر هؤلاء الرواد ومحاولة استنتاج الحلول التي كانوا سيطرحونها للمشكلات والأزمات التي يواجهها العالم اليوم.

التصورات المستقبلية لمصر

فيما أوضح الدكتور أحمد صقر عاشور أن الراحل إسماعيل صبري، هو أحد أهم الرواد الاقتصاديين في مصر، حيث يتبنى مدرسة اقتصادية تقوم على المواءمة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أنه كان صاحب رؤية مستقبلية حيث ترأس مجموعة من أفضل الباحثين والمفكرين لوضع تصور علمي لمصر 2020 وهو المشروع العلمي الذي يبحث في التصورات المستقبلية لمصر وكيفية مواجهة التحديات على الصعيد الداخلي والعربي.

وأشار الدكتور إبراهيم العيسوي أن الرائد الراحل كان شغوفاً بالعلم والمعرفة، ومنفتحاً على مختلف الآراء والتوجهات ويعرف كيف يتعامل مع الاختلاف، مضيفاً انه أثرى المكتبة العربية بمئات الكتب والأبحاث والمقالات التي ساهمت – ولا تزال – في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي العربي، كما نوه إلى أنه ظل يعمل بإخلاص وتفان لخدمة وطنه مصر حتى آخر أيام حياته.

وأوضح الدكتور مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والمنسق والمشرف العام على «سمينار الثلاثاء»، أن تلك الحلقة هي ثالث حلقات تكريم رواد التخطيط في مصر، ويعقبها حلقة أخرى لتكريم الدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال العام الأكاديمي 2022 -2023.

يشار إلى أن الدكتور إسماعيل صبري عبدالله، شغل العديد من المناصب، بينها مديراً لمعهد التخطيط القومي، ورئيساً للبنك الصناعي ووزيراً للتخطيط في الفترة من 1974 حتى 1977.

تكريم مؤسسي ورواد معهد التخطيط القومي

وفي ختام السمينار، أعرب المشاركون عن ترحيبهم بفكرة سلسلة تكريم مؤسسي ورواد معهد التخطيط القومي والتي تعد نوعاً من أنواع التقدير لدورهم المحوري في إثراء وتعزيز دور المعهد محلياً وإقليمياً ودولياً بخبراتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، آملين في الاحتذاء بهذه النماذج واستكمال مسيرتهم العلمية المشرفة لتعزيز دور المعهد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن «سمينار الثلاثاء»، يتم تنظيمه منذ سنوات ركز خلالها على قضايا التخطيط والتنمية كحوار دائم بين أساتذة المعهد وشباب الباحثين، وقد تطور ذلك ليكون الحوار بين كوادر المعهد العلمية والمراكز البحثية والجامعات، كما تم اختيار فكرة لقاءات هذا العام للاحتفاء برواد معهد التخطيط في مصر والعالم العربي في إطار سلسلة حلقات يعقدها المعهد ليس فقط لإحياء ذكرى هؤلاء الرواد وإنما لتوثيق الإنتاج العلمي لهم وإعادة قراءة أفكارهم وكتاباتهم من جديد لمعرفة كيفية الاستفادة من إسهاماتهم العلمية في وقتنا الحالي.