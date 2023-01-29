قناة الحياة: معرض القاهرة للكتاب يتجاوز نصف مليون زائر خلال 3 أيام

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فاعلياته وأنشطته الثقافية والفنية لليوم الرابع على التوالي خلال دورته 54».

أكثر من نصف مليون زائر

وذكر التقرير أن أكثر من نصف مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أيامه الثلاثة الأولى.

التقرير الذي عرضته قناة الحياة، جاء فيه أن الصالون الثقافي بمعرض الكتاب يعقد ندوات عن سماحة البابا شنودة الثالث «مئوية الميلاد»، قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة.

مناقشة حلول الطاقة المتجددة

القاعة الدولية بمعرض الكتاب تناقش حلول الطاقة المتجددة، وأزمة حلول الطاقة ودور التنمية المحلية في تعزيز الهوية المصرية وبناء الوعي.

وأتم التقرير بأن 1074 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، يعرضون مطبوعاتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.