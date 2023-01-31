مفتي الجمهورية يوضح فضل العمل التطوعي لطلاب الجامعات

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال حول حكم العمل التطوعي في فترة الدراسة الجامعية، وهل يُثاب الطلاب على القيام بتجميل الجامعة وزرع وغرس الأشجار، ومساعدة الطلاب الجدد، ونحو ذلك من الأعمال النافعة.

وقال المفتي: «الشرع حث على العمل التطوعي في شتى مناحي الحياة، ورغّب في أتباعه، والأعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب في الجامعات من تجميل وزرع الأشجار، ومساعدة الطلاب الجدد وغيرها من الأعمال النافعة للخلق، وهي مستحبة ولها فضلٌ عظيمٌ وثوابٌ كبيرٌ؛ ما دامت في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وتحت إشراف الجهات المختصة والمعنية بشؤون الجامعة.

وأوضح المفتي أن التطوع بالشيء في اللغة يعني التبرع به من غير إلزام على المرء، كما أن تطوَّع الشَّخصُ: تقدَّم لعمل ما مختارًا، قدَّم نفسه لإنجاز عمل أو مهمة بدون مكافأة أو أجر.

العمل التطوعي لا يستهدف أي مردود أو ربح مادي

وعرّف العمل التطوعي بأنه كل عمل خير يهدف إلى مساعدة ومساندة الغير، وسواء أكان العمل فرديًّا أم جماعيًّا، دون انتظار أي مردود أو ربح مادي، وهو ما نص عليه المشرع المصري في قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في المادة الأولى من الباب الأول التعريفات، بند 13، بأَنَّ: العمل التطوعي هو كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام، والمساهمة في العمل الأهلي دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.

الشرع الشريف حث على العمل التطوعي

وتابع: «حث الشرع الشريف على العمل التطوعي في شتى مناحي الحياة، ورغب فيه أتباعه؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وتُعدّ هذه الآية تجسيدًا حقيقيًّا لمعنى العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، والحث على القيام بكل عمل يؤدي إلى البر والتقوى بين الناس سواء أكان العمل ماديًّا أو معنويًّا. فضلًا عن الكثير من الآيات الدالة على معنى العمل التطوعي وتعزيز التكافل الاجتماعي، والتي منها: قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ».