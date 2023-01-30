أحمد المسلماني: جامعة سوهاج الجديدة بها نحو 100 ألف شخص «فيديو»

قال الإعلامي أحمد المسلماني إنّ مستشفى سوهاج الجامعي صرح طبي كبير في مصر يستوعب 1300 سرير، وتم الاستثمار فيه برقم كبير قدره 1.2 مليار جنيه، اما استثمارات الجامعة نفسها تقدر بـ6 مليارات جنيه.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أنّ جامعة سوهاج الجديدة قاطرة للبيئة المحيطة وتشد ما حولها للمستقبل كما أنها عاصمة الحداثة في مكانها، وهو ما ينطبق على كل جامعات العالم.

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني بأنّ جامعة سوهاج الجديدة بها نحو 100 ألف شخص ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وبالتالي فإنها كبيرة عدديا ومساحة ورؤية، كما أنها متطورة كمسشتفى على مستوى عالمي، ومن ثم، فإن هناك إنجاز ضخم جدا في الجامعة.

وأكد: «النقطة لارائعة في هذا السياق أيضا، هو اسم البطل عبدالرحمن القاضي فهو الجندي الذي عبر قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة ورفع يده بالسلاح في صورة شهيرة جدا، وهو من أبناء مركز المراغة ودخل الجيش سنة 1967 وخاض كل حروبنا حتى عام 1973، وأطلقت الجامعة على مجموعة ملاعبها».