المسلماني: حرب أوكرانيا وأزمة تايوان جولة ثالثة لبناء عالم متعدد القوى

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، إنّ الحرب الأوكرانية وأزمة تايوان يشكلان الجولة الثالثة من بناء نظام عالمي متعدد القوى بعد عقود.

التحذيرات من التغير المناخي بدأت عام 1985

وتحدث المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» عن أزمة التغير المناخي، مؤكدًا أنّها صعبة وجادة، متذكرًا ما حدث عام 1985 حيث بدأت التحذيرات من مسألة التغير المناخي وخطورة التلوث، ولم تلتفت الدول وقتها إلى التحذيرات.

وأشار المسلماني إلى أنّ شركات النفط والفحم والحديد دشّنت الائتلاف العالمي للمناخ، كجماعة ضغط تواجه العلماء، وحينما يقول العلماء إنّ هناك احتباسًا حراريًا وغازات دفينة، وأنّ الكوكب يدخل مرحلة صعبة، يرد اللوبي الذي شكلته شركات النفط والفحم والحديد بالتشكيك في المعلومات عن طريق استخدام شركات متخصصة في العلاقات العامة، حيث شككوا في الجانب العلمي لسنوات طويلة.

حملات مروعة لمواجهة العلماء

وأوضح المسلماني أنّ هذا الائتلاف أقام علاقات مع الصحفيين والإعلاميين، وكان يمنح كل صحفي يشكك في موضوع المناخ 1500 دولار، ونظموا حملات مروعة لمواجهة العلماء والتشكيك في أحاديثهم.

وحذّر الكاتب الصحفي من خطورة التغير المناخي، لافتًا إلى أنّ العلماء توقعوا أن يرتفع منسوب مياه البحر بمعدل مترين وغرق الشواطئ، كما أوضح أنّ تداعيات التغير المناخي ستؤدي إلى ظهور 200 مليون لاجئ.