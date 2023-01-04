أحمد المسلماني: أمريكا تشهد الانقسام الكبير داخل الحزب الجمهوري

وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه الانقسام الكبير، لافتًا إلى أن الانقسام يتعمق في أمريكا ما بين المحافظين الجدد وعصر باراك أوباما وعصر ترامب وامتداد للانقسام في عهد بايدن.

الديموقراطيون في حالة انسجام منطقي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الديموقراطيين في حالة انسجام منطقي لأن الرئيس من الحزب الديموقراطي وهم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الجمهوريين منقسمون في مجلسي النواب والشيوخ لافتًا إلى أنهم منقسمون داخل أنفسهم، ما يعطي قوة وميزة للديمقراطيين.

ترامب هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

ولفت إلى أن مجتمع الحزب الجمهوري داخل مجلسي النواب والشيوخ منقسم وأن هذا الانقسام لم يحدث منذ 100 عام، لافتًا أن ترامب هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحدث تلاسن بينهم وهاجم زعيم الجمهوريين أيضًا ترامب واتهمه بأنه السبب في خسارة الحزب لانتخابات الرئاسة الماضية.

وأكد ان الانقسام داخل مجلس الشيوخ عنوانه زعيم الجمهوريين والرئيس ترامب لافتًا لوجود تلاسن بينهم مشيرًا أن الجمهوريين لم ينجحوا داخل مجلس النواب لوجود انقسام بينهم أيضًا لاختيار زعيم للحزب داخل المجلس.