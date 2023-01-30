الثلوج تزين جبال 4 دول عربية في حدث نادر «فيديو»

على الرغم من أن معظم الدول العربية تقع قريبة من خط الاستواء وتشهد درجات حرارتها ارتفاعا إلا أن هناك حدثا استثنائيا وهو نزول الثلج على جبال بعض الدول العربية في حدث نادرا ما يحدث ويأتي هذا ضمن التغيرات المناخية الحادثة في العالم.

ثلوج في الجزائر

في الجزائر، شهدت جبال الأطلس تساقط ثلوج عليها، ولجأ بعض المواطنين إلى التزلج على الجليد، والتقاط صور تذكارية ولقطات قد لا تتكرر مرة أخرى.

السعودية وثلج جبل اللوز

غطت الثلوج جبل اللوز الشهير شمال السعودية، ورسمت الثلوج لوحة بديعة في حدث لا يتكرر في السعودية كثيرا، خاصة أن السعودية تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة في أغلب مناطقها.

الثلج يغطي أعلى جبل في عُمان

غطى الثلج جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان، بعد أن وصلت درجة الحرارة في البلاد إلى درجتين تحت الصفر على جبل شمس الذي يعد أعلى جبل في عمان.

الثلوج في الكويت لأول مرة

شهدت الكويت التي عادة ما تسجل درجات حرارة هي الأعلى في العالم، تساقط الثلوج عليها في ديسمبر 2022، وشهدت البلاد أيضا أعلى منسوب أمطار في منطقة الأحمدي.