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معرض الكتاب

قناة الحياة تسلط الضوء على جناح سلطنة عمان في معرض القاهرة للكتاب

كتب:

شريف سليمان
07:02 م | الإثنين 30 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة رقم 54 لليوم الخامس على التوالي».

جناح سلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة وزارات الأوقاف والشؤون الدولية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس.

أهمية جناح سلطنة عمان

وذكر التقرير، أنّ جناح سلطنة عمان ينفرد بمعرض القاهرة للكتاب بعرض مخطوط وتحقيق لأول معجم طبي لغوي في التاريخ «كتاب الماء» لأبو محمد عبدالله الأسدي من تحقيق وزارة الثقافة العمانية.

مشاركة جهات رسمية

وقال الدكتور سالم بن مسعود الهمري مشرف على جناح سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض السلطنة شهد مشاركة أكثر من جهة رسمية مثل وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام، كما أنّ عدد الإصدارات التي شاركت بها هذه المؤسسات أكثر من 300 إصدار، وهناك بعض الإصدارات الجديدة.

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بقلم شريف سليمان