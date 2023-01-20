رئيس البريد يبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع سلطنة عمان

استقبل شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، نصر البوسعيدي نائب رئيس البريد بسلطنة عُمان، وأحمد العامري مدير الشؤون الدولية والمنسق الوطني للاتحاد البريدي العالمي لسلطنة عُمان، وذلك بمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، بحضور نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي.

أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ووصفها بأنها علاقات أخوية وتاريخية، مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد العُماني بما يساهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا الدولتين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبريد العُماني؛ حيث تناول اللقاء عرض فرص التعاون المشترك بين البلدين وكيفية زيادتها، إلى جانب مناقشة مستجدات العمل البريدي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مكتب بريد القاهرة التاريخي تحفة معمارية من الطراز الأول

واصطحبت نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، نصر البوسعيدي نائب رئيس بريد سلطنة عمان في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

وكشف نصر البوسعيدي نائب رئيس بريد سلطنة عمان عن سعي البريد العُماني إلى فتح آفاق التعاون مع البريد المصري، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، ومعربًا عن إعجابه وسعادته بما شاهده في متحف البريد من المقتنيات التاريخية، التي توثق التاريخ البريدي على مر العصور، بالإضافة إلى مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول العربية.

بطاقة تذكارية للعيد الوطني الـ52 لسلطنة عمان

أهدى رئيس مجلس إدارة البريد المصري، نصر البوسعيدي نائب رئيس بريد سلطنة عُمان درع البريد المصري، كما أهدى نصر البوسعيدي، فاروق بطاقة تذكارية للعيد الوطني الـ52 لسلطنة عمان، بتصميم يضم أربع لوحات بانورامية تروي كل منها قصة مرتبطة بسلطنة عمان.