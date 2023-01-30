تدريب معلمي الصفوف الأولى على المناهج الجديدة غدا.. أبرز أخبار التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر أخبار التعليم، وهي عقد دورات تدريبات للمعلمين من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائي على المناهج الدراسية الجديدة.

جاء ذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، خلال إجازة نصف العام، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه سيتم عقد تدريبات للمعلمين علي المنصة الإلكترونية اعتبارًا من يوم 31 يناير، ويستمر حتى يوم 11 فبراير وفقًا للجدول المحدد.

المحتوى الرقمي

وفيما يتعلق بآخر أخبار التعليم، أضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن للمعلمين المستهدفين للتدريب الحصول على التدريبات المخصصة عن طريق الاطلاع على المحتوى الرقمي الخاص بالتدريب من خلال المنصة الإلكترونية؛ لتدريبات المعلمين في الوقت المناسب لهم خلال أيام التدريب المقررة مع الانتهاء من مرحلة التقييم بعد تلقي التدريب.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، باتخاذ الإجراءات بسرعة التنبية على المعلمين المستهدفين للتدريبات، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس؛ للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها، والحصول علي الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

عدم حجب النتائج عن الطلاب

وعن آخر أخبار التعليم، وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة والدولية بعدم حجب النتيجة عن أي طالب وعدم حرمان أي طالب من فرحة النجاح وذلك وفق بيان لمديرية التعليم بالقاهرة ،فضلا عن تكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالتوعية بمخاطرحروب الجيل الخامس والألعاب الإلكترونية، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأعدت وزارة التعليم في هذا الشأن حقيبة تدريبية لدعم دور المدرسة في تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، والعمل على تنمية مهارات مديرى المدارس وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.