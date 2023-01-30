عاجل.. وزير التعليم يوجه بعدم ربط إعلان النتائج بالمصروفات في المدارس الخاصة والدولية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

بعدم حجب النتيجة عن أي طالب

وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أعلنت أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، كلف مديري المديريات، خلال اجتماعهم اليوم، بعدم حجب النتيجة عن أي طالب وعدم حرمان أي طالب من فرحة النجاح.

وأشارت المديرية في بيان، إلى تكليفات الوزير بأهمية التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حرصاً على سلامة الطلاب، موضحة أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية لتفعيل دور المدرسة في تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، وتنمية مهارات مديري المدارس وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

ويستهدف البرنامج التدريبي مديري المدارس بجميع المراحل، ويتم تنفيذ البرنامج في الأول من فبراير حتى الخميس الموافق 9 فبراير طبقاً لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديري المديريات وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية وتوجيه التربية الاجتماعية مع ضرورة إرسال تقرير ختامي لكل مديرية يتضمن التوقيت، إجمالي المستهدفين وعدد الدورات، ونسبة الحضور والغياب.

وذكر بيان المديرية، أن الوزير شدد على أهمية دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والولاء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية من خلال عقد الندوات وتفعيل الأنشطة المدرسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.