حدّدت وزارة التربية والتعليم، ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، والمقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد المقابلات الشخصية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال إجازة نصف العام وفقا للجداول المحددة من وزارة التعليم.

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ومن بينها ألا يكون المرشح من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على المدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها، وألا يكون المرشح لرئيس اللجنة من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يجب أن يكون المرشح لرئاسة اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل، خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية.

ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة

كما تضمنت ضوابط اختيار رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تتوافر في المرشح لرؤساء اللجان سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل، وأن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.