«المواطن أولا» شعار الجمهورية الجديدة.. إشادة أمريكية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي (ملف خاص)

تخطو مصر خطوات ملموسة فى ملف حقوق الإنسان والارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفع مستوى المعيشة، وفق «رؤية 2030» للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يلقى إشادات دولية بين الحين والآخر.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، خلال مباحثاته مع نظيره المصرى سامح شكرى فى القاهرة، إن بلاده ترحب بالخطوات التى تتخذها مصر لحماية الحرية الدينية وحماية النساء، وترحب كذلك بعقد الحوار الوطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وأضاف أن واشنطن مستمرة فى الحديث مع الحكومة المصرى لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك العفو الرئاسى، وتحقيق الإصلاحات، مشدداً على أن تحقيق النتائج الملموسة بمجال حقوق الإنسان سيكون له تأثير على جميع ما نقوم به.

«الوطن» تستعرض هنا جانبا من الجهود المصرية المتواصلة منذ سنوات لتكريس حقوق الإنسان فى مصر باعتبارها حزمة شاملة لا تنفصل عن بعضها، وأساسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تكفل الحياة الكريمة للمواطنين وفق ما نص عليه الدستور المصرى.