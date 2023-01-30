«الخارجية» لقناة الحياة: بلينكن عبر عن تقدير أمريكا لإنجازات مصر بملف حقوق الإنسان

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنّ المشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، شملت مشاورات في ملفات مختلفة مثل الأوضاع في ليبيا والسودان وقضية السد الإثيوبي.

الموقف المصري بشأن السد الإثيوبي

وأضاف أبو أزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الوزير سامح شكري حرص على إحاطة نظيره الأمريكي بكل تفاصيل الموقف المصري بشأن السد الإثيوبي، كما كان ملف العلاقات الاقتصادية الثنائي حاضرا بوضوح في هذه المشاورات.

أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنّ زيارة انتوني بيلنكن لمصر تأتي في إطار الحرص الأمريكي على التنسيق المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية.

وأكد أنّ وزير الخارجية الأمريكي تحدث بوضوح عن التقدير الذي تكنه بلاده للتقدم الذي جرى إحرازه في مجال حقوق الإنسان في مصر، والخطوات التي جرى تنفيذها سواء في إطار مسألة الحريات الدينية أو الحوار الوطني المنعقد حاليا والمسائل المرتبطة بالعفو السياسي، كل هذا كان محل تقدير من الجانب الأمريكي ومحل نقاش شفّاف ومفيد للغاية بين وزيري الخارجية.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحرص دائما على التحدث مع شركائها في كل الملفات باعتبارها ملفات تعزز علاقة الشراكة بين البلدين.