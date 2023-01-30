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وزير خارجية أمريكا: نعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة العربية

كتب:

عمرو حسني
06:37 م | الإثنين 30 يناير 2023
بلينكن

بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن، إن بلاده تعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة.

حل الدولتين مهم لاستقرار المنطقة 

وأضاف بلينكن، خلال جولته اليوم الإثنين التي تشمل زيارة مصر وفلسطين وإسرائيل بحسب قناة «العربية» السعودية في خبر عاجل لها: «على الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه، وحل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة العربية، وعلى كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر».

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