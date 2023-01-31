كل ما تريد معرفته عن مسلسل الكبير أوي.. أيقونة دراما رمضان على مدار 7 أجزاء

يواصل صناع مسلسل «الكبير أوي» العمل على تصوير مشاهد الجزء السابع، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن المسلسل المنتظر عرضه من قبل الجمهور بمختلف فئاته وأعماره.

- استقر أحمد مكي في طور التحضيرات على الظهور بشخصيات «الكبير» و«جوني» و«حزلقوم»، ولم يتحدد إن كان سيجري تعديلات على هذه الفكرة خلال الفترة المقبلة أم لا، خاصة وأنه يتكتم على طبيعة الأحداث التي تدور حولها مسلسله الجديد.

- تواصل الفنانة رحمة أحمد الظهور بشخصية «مربوحة» بعد نجاح دورها مع الجمهور، وذلك بعد اعتذار الفنانة دنيا سمير غانم عن الظهور بشخصية «هنية» منذ انطلاق الموسم الخامس.

أحمد مكي يدرس الغناء في الجزء السابع

- يدرس أحمد مكي تقديم أغنية أو أكثر ضمن أحداث مسلسله.

- يسعي أحمد مكى للانتهاء من تصوير مسلسله قبل حلول شهر رمضان.

- نوهت الشركة المتحدة بتقديم جزء سابع من مسلسل الكبير أوي في آخر حلقات الجزء السادس الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا الجزء على المستويين الجماهيري والنقدي.

صناع مسلسل الكبير أوي

- المسلسل من إخراج أحمد الجندي ويشارك فى بطولته كل من هشام إسماعيل ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وليلى عز العرب.