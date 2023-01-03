الفنانة ليلى عز العرب: مسلسل «الكبير أوي 7» سيتضمن مفاجآت مدوية

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن الموسم السابع من مسلسل «الكبير أوي7»، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، سيكون مليئا بالمفاجآت الكوميدية.

مسلسل «الكبير أوي» من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «بدأنا تصوير، ولكن ليس علينا الحديث حاليا عن تفاصيل المسلسل، ولكن ما استطيع أن أصرح به أن الجزء الجديد سيتضمن مفاجآت هائلة سيعجب بها الجمهور».

ليلى عز العرب، ظهرت مؤخرا في عقد قران الفنانة هاجر الشرنوبي على المنتج أحمد الجابري.

مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، مع الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس منهم ماجد الكدواني، وحمدي الميرغني، وسليمان عيد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.