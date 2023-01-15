«مصر الخير» تستجيب لبرنامج «مساء DMC»: هنوفر سكن للطفل باسم وعائلته

استجابت المهندسة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ستساعد الأسرة التي يتولاها طفل صغير يدعى «باسم محمد» والتي تعيش دون مأوى ولا سكن، موضحة «إن شاء الله مؤسسة مصر الخير عندها مجموعة من الشقق في مدينة 6 أكتوبر، ولو ده مناسب لباسم هنحاول نسكنه وعائلته ونظبط ليه بيت».

مبدي: هنوفر لهم سكن في خلال أيام

وأضافت «مبدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في حال لم يتناسب أمر العقار الذي ستوفره له المؤسسة في مدينة 6 أكتوبر فسيتم اختيار مكانا قريبا من مسكنهم الحالي، «هنوفر له خلال كام يوم مكان يسكنه هو وأهله وأخواته».

ونشر البرنامج تقريرا لطفل يدعى باسم محمد وهو طفل صغير يرعى أهله ولا يتوافر له سكن أو مأوى، ما اضطر البرنامج لتصوير التقرير معه وإذاعته ومن ثم مهاتفة إحدى مسؤولي مؤسسة مصر الخير للتعامل مع تلك الحالة.