نصائح المأذونين للآباء عبر «مساء dmc»: «اختاروا لبناتكم وماتستعجلوش»

خصصت الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، فقرة عن دفاتر حكايات المأذونين.

أعلى نسبة طلاق

قال إسلام عامر نقيب المأذونين إن الطلاقات في القرى قليل بسبب أن هناك جلسات عرفية، وأعلى نسبة طلاق في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بسبب الزيادة السكانية.

وقدم «عامر»، نصيحة للآباء خلال حواره، قائلا: «اختاروا لبناتكم ومتستعجلش وكذلك لأولادكم.. وديما حمل ابنك المسئولية فى جوازه ويتقى ربنا في بنت الناس، وعلمي بنتك إدارة البيت وحل المشاكل بينهم».

من جانبه قال إسلام حسبو، وكيل نقابة المأذونين: «المأذون بيبقى مشارك في الآراء الشخصية وخلافات الجيران لأن إلى حد ما رأى المأذون يحترم وعلى قد ما يقدر يكون على مسافة واحدة بين كل الناس، ولو كل حالات الطلاق نفذها كان هناك حلات طلاق كثيرة، وهناك حالات طلاق مينفعش فيها صلح خالص».

وقالت سارة مصطفى، مأذونة شرعية إنها تعقد القران في منطقة مفتوحة أو في قاعات أفراح أو بين زملائها، لافتة إلى أن دفعتها في 2008 كانت هي الوحيدة مأذونة، بينما حاليا هناك 150 مأذونة تعقد قران، موضحة أن مهنة المأذون تعتبر أعلى درجات العملية، وكانت ما بين 13 مرشحا وتم قبولها بسبب مؤهلها العالي بينهم.

مأذونة: لم أواجه مواقف صعبة في شغلي

وأضافت «مصطفى» خلال حوارها : «لم أواجه مواقف صعبة فى شغلى، لو هناك مشكلة بين زوجين بحل المشكلة زى الرجل ولا يوجد اختلاف، والزواج فى القرى أكثر عن المدن، لأن فى المدن مفيش حد بيعرف الآخر خلاف القرية الناس بتعرف بعضها وهناك جلسات عرفية ويتم حلها بعيدا عن الطلاق».