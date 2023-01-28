«مساء dmc» يتابع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: «إقبال كثيف»

عرض برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تلفزيونيا عن متابعة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والإقبال الكثيف من الزائرين.

مشاركة مجلس الأمومة والطفولة بالمعرض

وقال ناصر مسلم، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بركن للمجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض كل أنشطة المجلس، ومنها المبادرة الوطني لتمكين الفتيات دوّي، وهذا الاسم جرى اختياره من قبل الأطفال الصغار للصوت العالي.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف لإعلام المجتمع بصوت الأطفال والفتيات في مصر.

وقالت إحدى الزائرات بالمعرض، إنها زارت معرض الكتاب منذ بداية اليوم مع أسرتها، لمتابعة أنشطة الطفل المتواجدة، وشراء كتب لتنمية المهارات.

إشادة بالتنظيم هذه الدورة

وأشاد أحد الشباب بالتنظيم الذي يتميز بها المعرض هذا العام، قائلا: «الدورة دي جميلة والتنظيم حلو، واشتريت كتب كتيرة جدا، أنا بحب مجال التاريخ والمشروعات القومية والتغيرات المناخية».