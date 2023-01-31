رفع الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 11 مايو

سيرفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اعتبارا من 11 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

3700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

وتوفي أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا منذ عام 2020، فيما سجلت «مراكز السيطرة على الأمراض» الأمريكية، 3700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، «الكونجرس»، أنه سينهي حالة الطوارئ الوطنية في 11 مايو، بعد نحو 3 سنوات من إعلانها لأول مرة.

الجمهوريون يستعدون لبدء تحقيقات حول استجابة الحكومة لفيروس كورونا

وعارض إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرارات التي طرحها الجمهوريون في مجلس«النواب» هذا الأسبوع لإنهاء حالة الطوارئ على الفور، فيما يستعد الجمهوريون، في مجلس «النواب» أيضًا لبدء تحقيقات حول استجابة الحكومة الفيدرالية لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قالت منظمة «الصحة العالمية» إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، موضحة أنه من المبكر تقليل مستويات التأهب عن المستوى الأعلى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشارت منظمة «الصحة العالمية»، إلى تزايد معدلات الوفيات أسبوعيا بسبب فيروس كورونا، خلال الأسابيع الماضية، مضيفة: تعدت 170 ألف وفاة أسبوعيا على مستوى العالم، خلال الشهرين الماضيين.

من جانبها، أضافت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن من المتوقع ارتفاع تكاليف لقاحات فيروس كورونا بمجرد توقف الحكومة عن شرائها، فيما أشارت قالت شركة «فايزر»، إلى أنها ستفرض ما يصل إلى 130 دولارًا لكل جرعة.