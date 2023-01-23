«الغذاء والدواء الأمريكية» تقترح تلقي جرعة من لقاح كورونا سنويا للبالغين

اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، تلقي جرعة واحدة من أحدث لقاح لفيروس كورونا سنويًا للبالغين الأصحاء، على غرار حملة التحصين ضد فيروس الإنفلونزا، حيث تهدف إدارة الغذاء والدواء إلى تبسيط استراتيجية التعامل مع لقاح كورونا في الولايات المتحدة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

تحديث اللقاحات طبقا للمتغيرات

وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا من لجنة المستشارين النظر في استخدام جرعتين من لقاح كورونا سنويًا لبعض الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

واقترحت الحاجة إلى تحديث اللقاحات طبقا للمتغيرات، على غرار الطريقة التي يجرى بها تغيير سلالات لقاحات الإنفلونزا سنويًا، وذلك في إحاطة الوثائق قبل اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل.

التحصين بشكل سنوي

وتأمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في أن يسهم التحصين السنوي في استخدام اللقاحات بشكل أقل تعقيدًا مع معدل خطأ أقل، وحاليا، يحتاج معظم الأشخاص في الولايات المتحدة إلى الحصول على جرعتين متباعدتين من لقاح كورونا، لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل، بحسب نوع اللقاح، تليها جرعة معززة بعد بضعة أشهر.

وتتضمن جرعات لقاح فايزر الأولية للأطفال والأشخاص ثلاث جرعات، والثالثة هي حقنة ثنائية التكافؤ تُعطى بعد حوالي شهرين، وإذا صوتت إدارة الغذاء والدواء لصالح الاقتراح، ويجرى استخدام اللقاحات ثنائية التكافؤ لشركة فايزر وشركة موديرنا والتي تستهدف كلاً من المتغير أوميكرون والمتغيرات الأصلية، لجميع جرعات لقاح كورونا، وليس فقط كجرعات معززة.