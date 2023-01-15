«نيويورك تايمز»: المتحور XBB.1.5 مسؤول عن 75% من إصابات كورونا الجديدة بأمريكا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل شفاء مضطرد في الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيًا، إلى ستة أنواع من المتحورات التي تبدو أفضل في مقاومة الجهاز المناعي بقدرة تفوق المتحورات السابقة.

المتحور الهجين

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يبدو أن أحد المتحورات الفرعية XBB.1.5 ينتشر بشكل أسرع، وهو هجين من نوعين مختلفين BA.2 وما يسمى بالمتحور الكابوس XBB ، الذي تسبب في زيادة مفاجئة في أعداد المصابين في سنغافورة خلال الخريف، وأثار المتحور XBB.1.5 مخاوف بشأن موجة محتملة من الإصابات في الولايات المتحدة مع العودة من السفر بعد قضاء عطلات العام الجديد وعيد الميلاد.

ونقلت الصحيفة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تضاعف الإصابات بسبب المتحور XBB.1.5 تقريبًا كل أسبوع في ديسمبر الماضي، وقبل عيد الميلاد بقليل، كان هذا المتحور مسئولا عن 21.7% من إصابات فيروس كورونا الجديدة، في الولايات المتحدة، وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هذا المتحور قد شكل 40.5% في نهاية العام الماضي، وقد تفوق على المتحورات الفرعية الأخرى مثل BA.5 وBF.7 و BQ.1 وBQ.1.1 ، كما أصبح مسئولا عن بقية حالات الإصابة في الولايات المتحدة في الشمال الشرقي، وتكمن قوة هذا المتحور في مسئوليته عن ما يقرب من 75% من الإصابات الجديدة.

المتحور يهرب من الأجسام المضادة ويصيب الخلايا

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ألبرت كو، عالم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة قوله، «تحاول الفيروسات ومسببات الأمراض باستمرار التكيف والهروب من الضغط المناعي الذي نشكله عليهم»، وتابعت الصحيفة أنّ المتحور XBB.1.5 يختلف عن المتحورات الأخرى، لأنه لا يتهرب من الأجسام المضادة فحسب بل أنه أيضًا يصيب الخلايا بشكل أفضل وأسرع، وهذا يعني أن البالغين الأصحاء هم أكثر عرضة للإصابة به حتى بعد التطعيم أو الإصابة بسلالة أخرى.