شركة سويسرية تبتكر اختبارا لكشف سلالة كورونا «XBB.1.5» سريعة الانتشار

أعلنت شركة الأدوية السويسرية روش اليوم، عن ابتكارها اختبارا جديدا من اختبارات «بي.سي.آر»، للكشف عن سلالة فرعية سريعة الانتشار من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لافتة إلى أنّ الاختبار الجديد يستهدف تحديدا سلالة XBB.1.5، وسيساعد الباحثين على تتبع تسلسل الفيروس عن كثب، بحسب بيان على موقع الشركة.

الاختبار يميز سلالة XBB.1.5

ويميز الاختبار أحدث متغير مثير للقلق وهو XBB.1.5، المنتشر في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، كما أنه قادر على التمييز بين المتغيرات، وفهم أوجه التشابه والطفرات بينهم، ما يرسي أساسًا للخبراء للتنبؤ بشأن طبيعة انتشارها، والاستجابة لها من خلال استراتيجيات العلاج المناسبة.

وتعد السلالة XBB.1.5 متغير فرعي من المتغير المسمى XBB، وهو ناتج عن سلالة BA.2، التي تسببت في رفع اعداد الإصابات في أوائل عام 2022، ويعد BA.2 أيضًا متغيرًا فرعيًا من أوميكرون، الذي يحمل نوع من البروتين الشوكي، الذي يحتوي على مجموعة من الطفرات التي تعزز قدرة المتغير على تجنب الأجسام المضادة، ولا تستطيع جميع اختبارات كورونا الموجودة تمييز هذا المتغير الفرعي.

روش: نواصل تطوير ابتكارات

وقال مات سوس، الرئيس التنفيذي لشركة روش، «تواصل الشركة تطوير ابتكارات تشخيصية تتعلق بفيروس كورونا من خلال توفير رؤى قيمة، بمساعدة العلماء والأطباء على فهم هذه السلالة الجديدة، وكيفية اختلافها عن المتغيرات الأخرى، وتأثيرها على الصحة العامة، ومنذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية، التزمت شركة روش بتقديم حلول تشخيصية فعالة لتلبية الاحتياجات غير الملباة لمجتمعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم».