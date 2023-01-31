خبيرة إتيكيت توضح طرق أكل الفول والطعمية واللب والبطيخ: «مش كله بالشوكة»

الذوقيات، والأخلاق الحميدة والسلوكيات والذوق والأدب واللسان مهذب وفيه رقي، كلمات تعبر عن معنى الإتيكيت في حياة كل فرد، بحسب إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، مضيفة أن المحتوى الخاص بها يستهدف كل الثقافات بكيفية تناول الأطعمة بالأيدي أو بالمعلقة أو بالشوكة أو بالسكينة والشوكة، حسب موقف كل شخص والمكان الذي يتناول فيه الطعام، فلكل مقال مقام.

إتيكيت تناول اللب

وعن إتيكيت قزقزة اللب، يجب الحصول على كمية محددة باليد أو بالمعلقة ثم وضعها في منديل، ثم تناول حبة واحدة من اللب بعد كسرها بالأسنان الأمامية ثم إزالة القشرة من خلال اليدين، وبعد الانتهاء من تناول اللب يتم إلقاء المنديل الموجود به القشر إما في سلة في المهملات أو الطبق الخاص، وذلك خلال استضافة خبيرة الإتيكيت في برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

شرب المياه

كما كشفت عن إتيكيت شرب المياه، حيث يفضل وضع كمية من المياه في الكاسة، على أن يتم الإمساك به جيدا من الأسفل، كما يفضل شرب المياه خلال الجلوس لأن الشرب خلال الوقوف يحدث مشكلات في الهضم.

الفول والطعمية والبيتزا

ولفتت إلى أنه يفضل إمساك الساندوتشات بثلاثة صوابع لليد الواحدة، بدلا من إمساكه بيد واحدة، ويجب تقسيم ساندوتش الهامبورجر لمعرفة الإمساك به بشكل جيد، وعند تناول الفول والطعمية يجب وضع كميات محددة في الطبق الخاص لكل شخص.

كما يمكن تناول البيتزا من خلال إمساكها بصوابع اليدين، بواقع صباعين في اليد الأولى وثلاث صوابع في اليد الثانية، أو يمكن تناولها بالشوكة والسكينة.

إتيكيت أكل الفاكهة

وعن إتيكيت تناول الفاكهة، أوضحت أنه يمكن تناول قطعة من البطيخ من خلال اليدين عندما يكون الشخص في منزله، ولكن في الجلسات الرسمية يجب تناولها من خلال الشوكة والسكينة، على أن يتم إزاله البذر قبل تناول قطعة البطيخ أو إلقاء البذرة من خلال وضع منديل على الفم.

وأوضحت أنه يجب تقديم العنب بشكل مناسب وليس عناقيد طويلة، ويجب عند تناوله أن يكون الفم مغلق لأنه يحتوي على سائل قد يخرج من الفم.