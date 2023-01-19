صحفي رياضي لقناة القاهرة الإخبارية: نهائي صعب بين العراق وعمان في «خليجي 25»

تحدّث قاسم حسون، الصحفي الرياضي العراقي، عن نهائي كأس خليجي 25، المقرر أن يجمع منتخبي العراق وعمان، الليلة، حيث يبحث منتخب العراق، صاحب الأرض والجمهور، عن الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 35 عاما، بينما تسعى عمان لتحقيق لقب تاريخي.

مباراة العراق وعمان في «خليجي 25»

وقال حسون، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ مباراة اليوم مهمة جدا وصعبة للغاية، إذ يمتلك المنتخبين إمكانيات كبيرة وطاقات شبابية واعدة.

حضور كبير

وأضاف الصحفي الرياضي، أنّ العراق يعتمد على عاملي الأرض والجمهور، وهناك جماهير تحركت بالفعل تجاه الملعب الذي سيشهد إقامة المباراة منذ الساعة 6 صباحا، وهو ما يشير لأعداد بشرية هائلة ستحضر المباراة.

واستطرد، أنّه رغم ذلك، إلا أنّها ستكون مباراة صعبة للغاية، لأن المنتخب العماني جيد ومستقر، ويمتلك شبابا واعدا ومدربا على مستوى عالٍ.