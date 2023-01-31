حبس فتاة ألقت جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامه بالقطامية

قررت النيابة العامة حبس فتاة في العقد الثالث من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامه بدائرة قسم شرطة القطامية، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفل، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتهمة لبيان مدى تطابقه مع تحليل البصمة الوراثية الخاص بالطفل المتوفي.

بلاغ من أحد عمال النظافة

تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا من أحد عمال النظافة بدائرة قسم الشرطة، يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بأحد صناديق القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط المتهم.

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ورصدت كاميرات المراقبة من خلال تفريغها قيام فتاة بإلقاء الجثة في صندوق القمامة، وعقب تقنين الإجراءات تم التعرف عليها وتدعى «رانيا.إ.م»، وتم ضبطها وبمواجهتها بمقاطع كاميرات المراقبة اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم عرضها على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

الرأي القانوني

وقال محمد صلاح المحامي بالنقض والإدارية العليا بأن القانون المصري حدد عقوبة الإجهاض بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، على أن يراعي القاضي الدوافع من ارتكاب واقعة الإجهاض وأضاف المحامي بأن القاضي ينظر إلى الأسباب التي دفعت الي الإجهاض فإذا كان ناتج عن عملية اغتصاب يختلف كثيرا عن الحمل والإجهاض نتيجة الزنا لافتا إلى أن الحمل الذي يتم إجهاضه نظرا لإعاقة أو تشوه الطفل قد تحصل صاحبته والطبيب على البراءة شرط توافر عنصر الخطورة علي حياة الجنين أو حياة الأم.