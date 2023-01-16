مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق «القطامية– السويس»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القطامية – السويس»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

انقلاب ميكروباص

وتلقى مرفق إسعاف محافظة السويس بلاغاً من قائدي السيارات على طريق «القطامية– السويس»، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن وقوع متوف ومصابين.

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، بعد إجراء التأمين الطبي فى مكان الحادث.

وانتقلت شرطة النجدة إلى مكان وقوع الحادث على طريق القطامية في اتجاه السويس، وتبين انقلاب ميكروباص يحمل لوحات معدنية رقم «9546 و ج ق»، ما أسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الجهات المعنية التحقيق.

ومن جانبه، تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة المصابين، وأكد تقديم الخدمة الطبية للمصابين وأوجه الرعاية لهم، لافتاً إلى أن جميع المصابين من خارج محافظة السويس وحالاتهم مستقرة، عدا مصاب واحد.