الفنان عماد رشاد يبكي أثناء الحديث عن فاروق الفيشاوي: «هدومه لسه في بيتي»

كشف الفنان عماد رشاد، عن كواليس وأسرار في حياته الفنية والشخصية للمرة الأولى، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، أمس، كما تحدث عن علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي واستمرت لما يقرب من 50 عاما حتى وفاته في 2019.

الفنان عماد رشاد يبكي رحيل فاروق الفيشاوي: «حياتي تغيرت من بعده»

وتأثر الفنان عماد رشاد، أثناء حديثه عن الصداقة مع فاروق الفيشاوي، حيث لم يستطع السيطرة على دموعه، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتجاوز رحيله ومازال متأثرا وحزينا على غيابه، قائلا: «حياتي تغيرت من بعده، مفيش شيء في حياتي فرق معايا قد رحيل فاروق الفيشاوي، الصداقة بينا وصلت أن كان ليا هدوم في بيته، وهو له هدوم في بيتي حتى الآن، ولو الشهر 30 يوم كنا بنتقابل على الأقل 25 يوم».

الفنان عماد رشاد: فقدت الذاكرة برحيل فاروق الفيشاوي

وتابع الفنان عماد رشاد، الحديث عن متانة العلاقة التي جمعته بالفنان الراحل منذ 50 عاما: «شاركنا بعض في الفرح والحزن، في الأحزان والأفراح صداقتنا كانت قوية ومتينة على المستوى العائلي والشخصي، عندما تكون جميع ذكرياتك مرتبطة بصديق عندما يرحل هذا الصديق تصبح كمن فقد الذاكرة، وهذا ما حدث لي برحيل فاروق».

وأضاف الفنان عماد رشاد: «كان الأنيس والأخ والضهر والسند والرفيق، وكانت رمز للصديق الحقيقي، وكان المحيطين بنا يقولون إنهم لم يروا صداقة قوية كالتي جمعتنا معا، لا أستطيع الذهاب إلى نفس الأماكن التي كنا نذهب إليها معا، حياتي الاجتماعية تدمرت من بعده لا أستطيع الاندماج مرة أخرى مع الأصدقاء، ولا أستطيع تخيل أنه غير موجود».