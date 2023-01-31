قناة «TEN» تعرض تقريرًا عن آراء الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب

عرضت قناة «ten» تقريرًا بعنوان «سألنا الجمهور: ايه رأيكم في معرض الكتاب هذا العام»، تناول آراء الجمهور من مختلف الأعمار حول معرض الكتاب هذا العام في دورته الـ 54، وقالت فتاة من إحدى الدول العربية إنها جاءت لمعرض الكتاب لشراء الكتب الثقافية والروايات كما أنها تهتم بالكتب الطبية، وأشاد أحد الشباب بالمعرض هذا العام وبالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون لتنظيم المعرض، وبالفعاليات المتنوعة بمختلف جنبات الأجنحة.

طالب بالمرحلة الثانوية: شكرًا للقائمين على المعرض لتنوع الكتب المعروضة

وأضاف طالب بالمرحلة الثانوية في تقرير مذاع على فضائية «TEN»، أن المعرض يضم كتبا متنوعة تناسب مرحلته العمرية، كما أن تنوع الكتب الموجودة جعله يحصل على كل أنواع الكتب التي يحب قراءتها، موجهًا شكره للقائمين على معرض الكتاب على هذه المبادرة التي تتيح الكتب المتنوعة بمكان واحد، وتابع أحد الشباب أن معرض الكتاب ظهر بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، لافتًا إلى أن المعرض يضم زوارا من مختلف دول العالم، مشيدًا بنظافة المكان والتنظيم، وعدد دور النشر والكتب المتنوعة التي يضمها معرض الكتاب هذا العام.

ممثلو هيئة الأبنية التعليمية: نستمتع جدًا بالمعرض

وقال أحد ممثلي الهيئة العامة للأبنية التعليمية: «التنظيم رائع، والعروض ممتازة جدًا، جايين انهارده ممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية، بصراحة مستمتعين جدًا بالمعرض»، وتابعت إحدى الفتيات أن الأجنحة تعرض الكتب بما يجعل الحصول عليه أكثر سهولة، إضافة إلى أن هذا العام يضم العديد من الكتب الجديدة والرائعة.