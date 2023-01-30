«القاهرة والناس» تشيد بصورة «الوطن» في معرض الكتاب: تحفة فنية

استعرض برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، صورة «الوطن» من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين، للزميل محمود صبري.

ووصف الإعلامي خالد البرماوي، مقدم فقرة «بورصة الكلام»، في البرنامج الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، الصورة بأنها «تحفة فنية»، مشيدًا باختيار كلمات من رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين للتعليق على الصورة، كما أكد أن تعبيرات الناس في الصورة أضافت جمالا للصورة: «المعرض به أسر وعائلات وحالة رائعة للغاية».

واحتفت جريدة «الوطن» بنجاح صورة «معرض الكتاب» والتي تصدرت غلاف العدد، وهي صورة لأب يحمل ابنه في المعرض مصحوبةً بتعليق من رباعية صلاح جاهين، بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بالنقابة ومحمد مسعد مساعد رئيس التحرير جريدة «الوطن» ورئيس قسم التصوير، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير «الوطن»، والزملاء والزميلات.

وأكد الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها «الوطن» على الشكر والإشادات بشكل عام، فالجريدة تقوم بمجهود مهني رصين في العمل الصحفي، وحققت نجاحات متتالية في ظل الإعلام الجديد، وبدون الصورة اليوم تتأثر الصحافة سلبا.