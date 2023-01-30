رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«القاهرة والناس» تشيد بصورة «الوطن» في معرض الكتاب: تحفة فنية

كتب:

شريف سليمان
11:15 م | الإثنين 30 يناير 2023
الوطن

الوطن

استعرض برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، صورة «الوطن» من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين، للزميل محمود صبري.

ووصف الإعلامي خالد البرماوي، مقدم فقرة «بورصة الكلام»، في البرنامج الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، الصورة بأنها «تحفة فنية»، مشيدًا باختيار كلمات من رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين للتعليق على الصورة، كما أكد أن تعبيرات الناس في الصورة أضافت جمالا للصورة: «المعرض به أسر وعائلات وحالة رائعة للغاية».

واحتفت جريدة «الوطن» بنجاح صورة «معرض الكتاب» والتي تصدرت غلاف العدد، وهي  صورة لأب يحمل ابنه في المعرض مصحوبةً بتعليق من رباعية صلاح جاهين، بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بالنقابة ومحمد مسعد مساعد رئيس التحرير جريدة «الوطن» ورئيس قسم التصوير، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير «الوطن»، والزملاء والزميلات.

وأكد الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها «الوطن» على الشكر والإشادات بشكل عام، فالجريدة تقوم بمجهود مهني رصين في العمل الصحفي، وحققت نجاحات متتالية في ظل الإعلام الجديد، وبدون الصورة اليوم تتأثر الصحافة سلبا.

اقرأ المزيد:

«الوطن» تبحث عن «الأب الحنون» صاحب صورة معرض الكتاب.. وترصد مكافأة لمن يتعرف عليه

«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يشيد بصورة «الوطن» عن معرض الكتاب: الثقافة بداية المشوار

 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وبلينكن

إشادات واسعة بمانشيت «الوطن» عن صورة «معرض الكتاب»: حرفية صحفية وتألق معتاد

الوطن تحتفي بنجاح صورة «معرض الكتاب» بحضور رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

إشادات بمانشيت «الوطن» اليوم عن صلاح جاهين في معرض الكتاب: صورة مختلفة واختيار جريء

د.مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن» تدير ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» بمعرض الكتاب

القوات المسلحة تنظم احتفالية «معا نحمي الوطن» بمتحف القوات الجوية لقادة وضباط هيئة الشرطة
بقلم شريف سليمان