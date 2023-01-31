دار نشر تطلق مبادرة الـ«10 جنيهات» بمعرض الكتاب للتشجيع على القراءة

أدرك الدكتور صلاح الطاهر، مدير إحدى مراكز النشر والتوزيع، أن مسئولية المركز ليست فقط طباعة ونشر الكتب، التي تثري الحياة الثقافية، بل توفيرها للقارئ، خصوصا الشباب، بأسعار تناسب ميزانيتهم، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54.

وكان القرار الذي اتخذه «صلاح» لتحقيق أمنيته في توفير الإصدارات السابقة الخاصة بالمركز، بأسعار مخفضة تصل إلى 10 جنيهات للكتاب الواحد، وبالفعل وجد إقبالا غير متوقع على تلك الكتب.

عزوف زوار معرض الكتاب سبب المبادرة

يحكي «صلاح» لـ«الوطن»، الأسباب التي دفعته لتلك المبادرة: «في البداية كان هناك كثير من زوار المعرض، يأتون لمشاهدة الكتب المعروضة لدينا في الصالة المخصصة لنا في معرض الكتاب، لكنهم سرعان ما يغادرون، بسبب ارتفاع أسعار الكتب في الآونة الأخيرة، ليس فقط في الدار عندنا، بل أيضا في العديد من دور النشر الأخرى».

المسؤولية الاجتماعية في نشر الثقافة

تلك المشاهد دفعت «صلاح»، إلى إطلاق مبادرة مركزه، التى تتضمن أكثر من عرض، فهناك الإصدارات القديمة التى تم تخصيصها للجمهور بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات، سواء من الروايات أو القصص القصيرة، وهناك أيضا تخفيضات على الإصدارات الجديدة من الكتب، بسعر يصل إلى النصف.

يقول: «دورنا كمسئولين عن دور النشر، ليس فقط البيع، بل يتخطى دورنا ذلك إلى المسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتق جميع العاملين في القطاع الثقافي، بتوفير الثقافة بكل شكل ممكن للمجتمع، وبكل طريقة ممكنة، لأنها تعد الطريقة الأهم والأقوى لتطوير المجتمع، ونقله إلى مستوى أعلى حضاريا وفكريا».

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إقبالا كبيرا من الزوار، عبرت عنه «الطوابير» التي تظهر أمام بوابات المعرض على مدار اليوم، للاستفادة من الندوات الثقافية والأنشطة والفنية، إلى جانب شراء الكتب من دور النشر المختلفة، التي وصل عددها 1047 درا للنشر.