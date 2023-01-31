طالب ثانوي يشارك في معرض الكتاب بتأليف «نادي المراهقين الأكثر نجاحا»

قال مروان حاتم، طالب بأولى ثانوي، صاحب الـ15 عاما، مؤلف «نادي المراهقين الأكثر نجاحًا»، إنه منذ أن كان عمره 8 سنوات ظهر لديه حب وشغف كبير للكتابة، إذ بدأ منذ هذه المرحلة المبكرة بكتابة موضوعات تعبير، وكذلك أبحاث مختلفة، حتى اكتشف المعلمين في المدرسة أنه يكتب بصورة متميزة، لافتًا إلى أن الأمر تطور سريعًا حتى أول المرحلة الإعدادية، بدأ في الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية وسط تشجيع وإشادة من العلمين بالمدرسة بموهبته بالكتابة.

مروان: كان لدي حلم وتحقق بمعرض الكتاب

وأضاف «حاتم» في حوار ببرنامج «صباح الورد» على فضائية «Ten»، أنه بدأ في كتابة الكتاب وهو بعمر الـ11 عاما، وكان لديه حلما أن يعرضه في معرض الكتاب، وهو ما تحقق هذا العام، لافتا إلى أن الكتابة استغرقت ما يقرب من عام، مشيرًا إلى أن الكتابة علمته العديد من القيم المهمة مثل المسئولية والأمانة والصدق في الكلام، كما تطور لديه الأسلوب الأدبي، وهو ما انعكس على حياته الشخصية.

العديد من المراهقين أصبحوا متميزين في مجالات متعددة

وأوضح مؤلف نادي المراهقين الأكثر نجاحًا، أن الكتابة جعلت لديه لغة قوية، حتى في كتاباته العادية بحياته اليومية، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد العديد من النجاحات التي حققها المراهقين، في العديد من المجالات كالشعر والرسم والاختراعات والإبتكارات العلمية والطبية، مؤكدًا ضرورة أن يؤمن الشباب بالاستماراية بالعمل وعدم الاستسلام للفشل؛ إذ أن المحاولات المتعددة هي التي تؤدي لنجاح بالنهاية.