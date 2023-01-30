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معرض الكتاب

«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يشيد بصورة «الوطن» عن معرض الكتاب: الثقافة بداية المشوار

كتب:

محمد أيمن سالم
09:32 م | الإثنين 30 يناير 2023
عدد الوطن

عدد الوطن

استعرض برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية CBC بصورة غلاف عدد الوطن الخاص بمعرض الكتاب، والذي تصدرته صورة لأب يحمل ابنه في مشهد رائع مع تعليق برباعية لصلاح جاهين.

 

وقالت الإعلامية منى عبدالغني، مقدمة البرنامج، إنّ عدد الوطن متميز ولامع بتعليق صلاح جاهين: «صورة الغلاف لها قراءة مختلفة، فالأب يحلم بأن يرى ابنه في السماء دائما، واختيار المكان في معرض الكتاب دليل على أن الثقافة هي بداية المشوار».

وأضافت الإعلامية هبة الأباصيري: «زملاؤنا في الوطن أضافوا تعليق رائع لصلاح جاهين، عيني رأت عصفور، في رسالة معبرة».

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بقلم محمد أيمن سالم