أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح والمدن الساحلية حتى الإسكندرية

سقطت أمطار، منذ قليل، على مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية الممتدة شرقا مرورا بمراكز ومناطق الجراولة وسيدي حنيش وباغوش ورأس الحكمة، وفوكة وجلالة وجميمة والضبعة ومدينة العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والعلمين القديمة، وغزالة والعميد والحمام، في ظل سوء الأحوال الجوية بسبب النوة التي تحاصر مطروح والمحافظات الساحلية تصاحبها سحب ركامية محملة بمياه الأمطار.

أمطار مرسي مطروح

وحول أمطار اليوم وتأثيرها، قال الحاج نصر الله عبد اللطيف الفردي رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة البحر المتوسط غير مستقرة بسبب ارتفاع الأمواج على مختلف السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع ارتفاع المد والجزر ووجود نشاط للرياح بجانب الأمطار مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية في جميع الموانئ مثل ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي وميناء السلوم والمناطق الممتدة للصيد، والمفتوحة من السلوم غربا وحتى الإسكندرية شرقا بطول 500 كيلو متر.

نوة الكرم

وأضاف رئيس جمعية الصيادين، أن نوة الكرم التي تتعرض لها مطروح وبعض المحافظات حاليا تستمر عدة أيام وتشهد أمطارا رعدية غزيرة، والتي بسببها سميت الكرم، وتؤثر علي حركة الصيد وتوقفها لحين استقرار حالة البحر.

أمطار تصل 50%

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في مختلف المحافظات ومنها المحافظات الساحلية وسقوط أمطار الإسكندرية، ومرسى مطروح والمدن المجاورة بنسبة تتراوح ما بين 40 وحتى 50%.