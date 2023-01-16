سقوط أمطار على المدن الساحلية في مطروح «صور»

سقطت، منذ قليل، أمطار على مختلف الأحياء في مدينة مرسى مطروح، منها مناطق علم الروم، وكورنيش مطروح، ووسط المدينة، وحي الشروق بالكيلو 7، وحي الزهور بالكيلو4، والعزبة السنوسية، وحي الدولار، والعزبة الغربية والسودانية، والسلام والسريكو، وعزبة العسكر، والريفية، ووادي الرمل، في ظل حالة طقس غير مستقر على مختلف الأنحاء.

أمطار على المدن والقرى الساحلية

وشهدت حالة الطقس، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدن الساحلية، بدءً من مدينة السلوم غربا، ومرورا بمراكز ومناطق بقبق وأبو زريبة والرابية، وأبو سطيل والقطراني وشماس والزويدة، وسيدي براني، والزغيرات والنجيلة والمتاني، والنصر، وأبو لهو والشولحي، وسملا والجراولة وباجوش، وسيدي حنيش، ورأس الحكمة، وفوكه، وجلاله، وجميمة، وأولاد علواني، وغزالة، والعلمين الجديدة، وسيدي عبدالرحمن، والعلمين القديمة، والحمام حتى حدود الإسكندرية شرقا.

حالة الطقس اليوم في مطروح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تتساقط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومنها مطروح، وتتجه إلى الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد حتي القاهرة، تصاحبها نشاط في الرياح مع سحب ركامية وغيوم تحمل مياه الأمطار، وبرودة في الجو، في ظل النوة التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء في المحافظات.