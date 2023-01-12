حالة الطقس في مطروح.. أمطار رعدية غزيرة ورياح من الحمام للسلوم

تشهد حالة الطقس في مطروح، سقوط أمطار غير عادية غزيرة على مستوى المحافظة، مساء اليوم، خاصة في مدن ومناطق «السلوم وبقبق وأبو زريبة وأبو سطيل وشماس والزويدة وسيدي براني والصغيرات والنجيلة والمتاني والنصر وأبو لهو وأم الرخم ومرسى مطروح والجراولة وباغوش وسيدي حنيش ورأس الحكمة وفوكة وجميمة وغزاله وأولاد علواني وجلاله والضبعة ومدينة العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن وتل العيس والعلمين القديمة والحمام وحتى حدود الإسكندرية».

حالة الطقس في مطروح

يأتي الطقس في مطروح متقلب بسبب نوة الفيضة الكبري التي تستمر على مدار 6 أيام من أمطار رعدية غزيرة، ونشاط في الرياح على السواحل الشمالية للبلاد تصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وصقيع مع بروده في الجو خلال الساعات الأولى من الصباح والساعات الأخيره من اليوم.

تعليق سروح الصيد

وأكد الحاج نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح على تعليق الصيد في الموانئ بمطروح وميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي، وميناء السلوم بسبب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية على البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج ونشاط في حركة الرياح وارتفاع المد والجزر، وعدم استقرار حالة البحر، وجرى التنبيه على جميع الصيادين في الموانئ بعدم الخروج للصيد على مدار الأيام المقبلة حتى انتهاء النواه تماما؛ لحماية جميع الصيادين من سوء الأحوال الجوية، والحفاظ على أرواح البحارة داخل البحر.

تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

وحذرت هيئه الأرصاد الجوية منذ قليل، من تعرض السواحل الشمالية الغربية للبلاد لأمطار رعدية غزيرة، منها مدينة السلوم ومرسى مطروح والعلمين وحتى الإسكندرية مع وجود شبورة في الجو خلال الساعات المقبلة مع بداية اليوم، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية مما يؤثر على حركة السفر وسير السيارات