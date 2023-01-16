أمطار غزيرة ورعدية تضرب جميع مدن مطروح

شهدت محافظة مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف أنحاء المحافظة بدءا من مدينة الحمام شرقا على حدود محافظه الإسكندرية، ومرورا بمراكز ومناطق سيدي عبد الرحمن ومدينه العلمين الجديدة وتل العيس والعلمين القديمة وغزالة والضبعة وفوكة، وجلالة وجميمة، وراس الحكمة وسيد حنيش والجراولة وباغوش، ومرسى مطروح، وحتى السلوم وسيوة.

تحذيرات الأرصاد من الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم ومن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ومن المتوقع، اليوم، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار رعدية علي مطروح

وأوضحت الأرصاد أنه بالنسبة للوضع الآن تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل والصباح الباكر.