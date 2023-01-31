أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2023.. تخفيضات تصل لـ40%

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال إجراء تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، حيث تطرح سلع كثيرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وحرصت وزارة التموين، على أن تصل التخفيضات لـ40% عن نفس السلع خارج أهلا رمضان، كما حرصت على الكثير من الأطنان من كل السلع التي يحتاجها المواطنين في جميع منافذ أهلا رمضان، من لحوم وسلع أساسية.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2023

تنوعت أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان2023 ، حسب الوزن والنوع، وبين بينها الآتي:

- كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

- كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا سجل 7.50 جنيه.

- سعر مكرونة 400 جرام بلغ 8 جنيهات.

- عسل نحل 350 جرام سجل 23 جنيهًا.

- سوداني مقشر 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- كركديه 350 جرام بسعر 35 جنيهًا.

- جوز الهند 350 جرام سجل 30 جنيهًا.

- سعر الزبيب 500 جرام سجل 25 جنيهًا.

- سعر اللوز 250 جرام بـ30 جنيهًا.

- سعر البندق 250 جرام بـ28 جنيهًا.

- علبة الكاسترد بسعر 16 جنيهًا.

- قمر الدين بين 13 و17 جنيهًا، وفقا للنوع.

- الشاي بسعر11 جنيهًا.

- عرقسوس 250 جرام بسعر 28 جنيهًا.

- كيلو دقيق 18 جنيها.

- تونة مفتتة وزن 140 جم بسعر 16 جنيها.

أسعار السلع الغذائية بأهلا رمضان 2023.. الزيوت

- الزيت 750 جرام بسعر 36 جنيها.

- زيت 700 جرام 35 جنيها.

- زجاجة زيت 2 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت 2 لتر 90 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2.5 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت لتر بلغ 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت لتر بلغ 55 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2 لتر و200 جرام بلغ 170 جنيهًا.

- علبة سمنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

- علبة سمنة كيلو سجل 45 جنيهًا.

- قالب زبدة وزن كيلو بلغ 65 جنيهًا.

- زبدة وزن 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.