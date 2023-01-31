«جلسات نسائية خاصة» مجموعة قصصية تحكي تجارب واقعية في معرض الكتاب

أصدرَت الكاتبة سمر الفيومي، كتابًا جديدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الجديدة رقم 54، ويحمل الكتاب عنوان «جلسات نسائية خاصة»، إذ يعرض في صالة واحد جناح c23.

جلسات نسائية خاصة

وأوضحت سمر الفيومي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ كتاب «جلسات نسائية خاصة» الموجود في معرض الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية تحكي تجارب خاصة جدا للنساء ويجسد صورة عن معاناتهنّ في الحياة، بعضهنّ وحيدات عانين الألم في صمت، حتى تفشى داخل نفوسهنّ كالمرض الخبيث ولم يحتملن كتمانه، كل ما احتاجته أي منهنّ هو البوح، أن تجد من يستمع إليها دون أحكام، دراما نفسية قاسية لكنها حقيقية لدرجة الخيال، فهل كانت الكلمات والمشاركة هي الحل ؟! أم أن الأزمات كانت أكبر من استيعاب آذانهن وتمكن منهن الأذى؟!

معرض الكتاب

وحول كتابها الموجود في معرض القاهرة للكتاب قالت سمر الفيومي: «أنت قد تكون بطل قصتك لكنك لا تنجو مثلما فعل بطل فيلمك المفضل، لن تخلد معاناتك في كتب التاريخ، بل تندثر مع ملايين غيرها تحت انقاض الحياة، لكل منا معاناته الخاصة، فالكثير من القصص والمعارك الذاتية ظلت حبيسة النفس، أنت وأنا أناس عاديون في عيون الغير لكننا أبطالا في قصصنا الخاصة نحن من ندرك قيمة تجاربنا فلا تجعل أحدا يقلل من أهمية روايتك».