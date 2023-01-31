عاجل.. الحكومة: لم نفرج عن منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق.

وذكر «إعلامي الوزراء»، في بيان صادر عنه منذ قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أكدت عدم صحة ما تردد»، مُؤكدةً أنّه لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق».

الشحنات المستوردة آمنة تمامًا

وشددت «هيئة سلامة الغذاء»، بحسب بيان «إعلامي الوزراء»، على أنّ جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تماما، ومطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

«إعلامي الوزراء» يناشد المواطنين تحري الدقة

وناشد «إعلامي الوزراء» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).