بيان مهم من «هيئة سلامة الغذاء» حول جبن «الموزاريلا» المعدل بالزيوت النباتية

علقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على ما أثير مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجبن الموزاريلا المعدلة بالزيوت النباتية، مشيرة إلى أن الهيئة توافقت مع أعضاء اللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها على تسمية منتجات الألبان التي تحتوي على زيوت نباتية بأسماء «أنالوج أو شبية أو مشابة».

هيئة سلامة الغذاء تشدد على مواصفات جبنه موزاريلا

وأكدت الهيئة صدور المواصفة القياسية المصرية رقم 8445 لسنة 2021 الخاصة بـ «أنلوج، شبية، مشابة الجبن الموزاريلا» والتي تم اعتمادها رسميًا من مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة ووزير التجارة والصناعة، وكل من يخالف اللوائح الملزمة لهيئة سلامة الغذاء والمواصفات القياسية وبنودها الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة يعتبر غش تجاري ويحاسب على ذلك قانونا.

وتابعت أن الأصل في تصنيع منتجات الألبان هو استخدام دهن اللبن وقد يتم تصنيع منتجات ألبان منخفضة أو خالية من دهن اللبن، سواء بالخفض أو النزع كليا أو جزئيا، والاستبدال لدهن اللبن بالزيوت والدهون النباتية المصرح بها يكون لأسباب اقتصادية أو تصنيعية أو صحية أو تغذوية، مشيرة إلى أن الزيوت أو الدهون النباتية التي تدخل في الصناعات الغذائية تخضع لاشتراطات ومعايير تضمن سلامة المنتج الغذائي.

الحدود القصوى للأحماض الدهنية

وحرصًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء علي صحة المستهلك وسلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 19 لسنة 2022 بشأن إصدار القاعدة الملزمة للحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء الذي يحتوي علي زيوت أو دهون نباتية ضمن تركيبه طبقا للتشريع الأوروبي والذي يحظر تداول أو استخدام الزيوت والدهون النباتية المهدرجة جزئيا في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى وضع حدود قصوي للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء بحيث لا تتجاوز عن 2 جرام لكل 100 جرام من محتوى الزيوت والدهون النباتية في الغذاء المعد للاستهلاك المباشر، وألزمت التشريعات كتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الاحماض الدهنية المتحولة علي بطاقة بيانات المنتج الغذائي .