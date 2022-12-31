«سلامة الغذاء» تفحص شكوى خاصة بذبح مواش مريضة في سوهاج: بدون أختام

وردت للهيئة القومية لسلامة الغذاء شكوى، تفيد تضرر أحد المواطنين من قيام جزار في منطقة شطورة بمحافظة سوهاج بذبح مواش مريضة أمام أحد المنازل، فجر يوم الجمعة.

وبفحص الشكوى من قبل فريق فحص الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فرع سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك في تمام الساعة الخامسة صباح أمس الجمعة، تبين أن الذبح يتم خارج السلخانة بدون كشف طبيب بيطري، وتم ضبط 100 كجم لحوم مجهولة المصدر ولا يوجد عليها أي أختام، إضافة إلى كمية من الأحشاء ينبعث منها رائحة كريهة ويبدو عليها علامات تغير في الخواص، تزن 20 كجم.

عدم توافر مصدر آمن للمياه

وتبين بالفحص أيضاً عدم توافر مصدر آمن للمياه، وتهالك وعدم نظافة أدوات التقطيع، ما يمثل خطورة على سلامة المنتج، وبناء على ذلك حُرر محضر قيد جنح رقم 10653 لسنة 2022 بقسم شرطه مركز طهطا.

وفي سياق سابق، وردت للهيئة شكوى تفيد تضرر عدد من نزلاء أحد الفنادق بمحافظة الجيزة بالإصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول عدد من الوجبات داخل الفندق، وعلى الفور تم فحص الشكوى من قبل فريق الشكاوى بالتعاون مع فريق من مفتشي وزارة السياحة.

وتم سحب عينات لإجراء التحاليل المعملية عليها، حيث أفادت نتائج العينات بوجود بكتيريا ممرضة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

طرق إخطار الهيئة والإبلاغ بالمخالفات

وأهاب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو الاتصال المباشر بإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على رقم 01555771100، أو إرسال الشكوى على تطبيق «واتس آب» على رقم 01555771100، أو إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني consumer.complain@nfsa.gov.eg، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.