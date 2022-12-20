«شفاء الأورمان» بالأقصر: حققنا 100% من معايير سلامة الغذاء

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بالأقصر، إن قسم صحة وسلامة الغذاء بالمستشفى حقق 100% في معايير سلامة الغذاء الخاصة بالمستشفيات الخضراء، وذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات و الإجراءات التي تحافظ على سلامة الغذاء المقدم للمرضى.

وقال الدكتور أحمد كريم، مدير إدارة الخدمات المساندة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، إنه تم تخطيط واختيار المواد الغذائية الخام المستخدمة في تجهيز وإعداد الوجبات المقدمة في المستشفى من قائمة المصانع التي استوفت اشتراطات سلامة الغذاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف أن، المواد الغذائية المستخدمة أغلبها من مصادر محلية الإنتاج والتصنيع بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة وتقليل عمليات النقل الدولي، وبالتالي انخفاض الانبعاثات الكربونية، كما أن معدات الطهي بالمطبخ تعمل بالغاز لتقليل استهلاك الكهرباء وضمان استدامة التشغيل.

تركيب فلاتر للمياه

وأوضح أن جميع خلاطات أحواض المطبخ تم تركيب فلاتر لتوفير المياه المستخدمة واستدامة مصادر المياه، كما أنه يتم مراعاة التخزين الجيد لجميع المواد الغذائية الخام بحسب اشتراطات التخزين الملائمة لكل مادة غذائية مما يحقق الاستدامة، بجانب عمل تخطيط مسبق لقوائم الوجبات المقدمة بطريقة منظمة تؤدى الى التقليل من هدر الطعام.

جمع بقايا الطعام

وتابع أنه يتم تجميع بقايا الطعام في نهاية التشغيل اليومي وتسليمها إلى متعهد لاستخدامها علف للحيوانات أو سماد عضوي، بالإضافة إلى أنه يتم توعية المرضى والعاملين والمجتمع المحلي بشأن تعزيز عادات الغذاء الصحية والمتوازنة.

وأشار إلى أنه يوجد خطة للصيانة الوقائية لجميع المعدات بالمطبخ بشكل يضمن عدم توقف الخدمات المقدمة إلى المرضى، والعاملين ويحافظ على استدامة الموارد.

ولفت إلى أن شركة التغذية المتعاقد معها في المستشفى حاصلة على شهادة الأيزو في نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، كما أن المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الغسيل والتطهير المختلفة، إذ يتم وضعها من خلال أجهزة حقن تعمل أوتوماتيكيا بهدف منع حدوث التلوث الكيميائي والحفاظ على الموارد.

حرص المستشفى على التميز

وقال الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي للمستشفى إن إدارة المستشفى حريصة على التميز في كل الأقسام داخل المستشفى وهو ما يساهم في الحفاظ على الصرح الطبي العملاق وتفرغه لتقديم خدمات طبية مميزة من خلال الإجراءات المشددة التي تتبعها المستشفى للحفاظ على سلامة الأغذية، والتي ساعدت في تحقيق المستشفى أعلى معايير الجودة في هذا المجال.

و من جانبه أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن شركة التغذية بالمستشفى حاصلة على شهادة الجودة ISO 22000:2018، موضحا أن المواد الغذائية الخام المستخدمة من قائمة المصانع التي استوفت اشتراطات سلامة الغذاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أن بقايا الطعام في المستشفى يتم تسليمها لمتعهد لاستخدامها كأعلاف.