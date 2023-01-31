خبير عالمي في أمراض الكبد بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية
كتب:
محمد مجدي
02:18 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة في الإسكندرية، الدكتور طارق حسنين «أمريكي الجنسية»، أستاذ أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 26 فبراير القادم.
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام «الأحد – الإثنين – الأربعاء» من كل أسبوع للعسكريين والمدنيين في الفترة الصباحية، وأيام «السبت – الإثنين – الأربعاء» بالعيادة المسائية من الساعة 6 مساءًا إلى الساعة 8 مساءًا للمدنيين فقط.