خبير عالمي في أمراض الكبد بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة في الإسكندرية، الدكتور طارق حسنين «أمريكي الجنسية»، أستاذ أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 26 فبراير القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام «الأحد – الإثنين – الأربعاء» من كل أسبوع للعسكريين والمدنيين في الفترة الصباحية، وأيام «السبت – الإثنين – الأربعاء» بالعيادة المسائية من الساعة 6 مساءًا إلى الساعة 8 مساءًا للمدنيين فقط.