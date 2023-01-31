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معرض الكتاب

خبير عالمي في أمراض الكبد بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية

كتب:

محمد مجدي
02:18 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة في الإسكندرية، الدكتور طارق حسنين «أمريكي الجنسية»، أستاذ أمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 26 فبراير القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام «الأحد – الإثنين – الأربعاء» من كل أسبوع للعسكريين والمدنيين في الفترة الصباحية، وأيام «السبت – الإثنين – الأربعاء» بالعيادة المسائية من الساعة 6 مساءًا إلى الساعة 8 مساءًا للمدنيين فقط.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.