العثور على جثة سائق داخل شقته في مدينة نصر.. «مات وحيدا»

قررت جهات التحقيق نقل جثة سائق عثر عليها في حالة تعفن رمي كامل داخل شقة في عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر لمشرحة زينهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحليل مخدرات لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من أسرة سائق بالعثور على جثته داخل شقة في عزبة الهجانة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سائق يدعى «حجاج أ م»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات

وكشفت التحريات بأن المتوفى من محافظة سوهاج وأنه حضر إلى القاهرة للعمل سائقا على إحدى سيارات الأجرة في موقف العاشر من رمضان، وأضافت التحريات بأن المتوفى استاجر شقة في عزبة الهجانة وكان يقيم بها بمفرده، وأوضحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن الوفاة لسبب مرضي حيث أنه مسن ويعاني من السكري والضغط ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.