تشريح جثة سائق قتله شقيقه بسبب «لعب العيال» في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق، لقي مصرعه على يد شقيقه، خلال مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم.

بلاغ بمقتل سائق على يد شقيقه

كان مدير أمن الشرقية، اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق، بلاغ بمقتل «عامر ع. ع»، سائق، مقيم بقرية طحلة بردين، التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر على يد شقيقه.

تشريح جثة المجني عليه

انتقلت قوة من ضباط مباحث الزقازيق للفحص والتحري، وتبين وقوع مشاجرة بين المتهم وشقيقه، المجني عليه، بسبب مشادة بينهما إثر خلافات ناتجة عن لهو الأطفال، وتطور الأمر بين الشقيقين، فقام خلالها الأخير بالتعدى بالضرب على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بالصدر، أدت لوفاته، فيما لاذ المتهم بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه.

مقتل عامل علي يد شقيقين

وعلى جانب آخر، شهد مركز الحسينية، حادثا مأساوي، حيث قُتل مواطن على يد شقيقين في مشاجرة بينهما، بسبب لهو الأطفال.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوفاة عامل على يد شقيقين، بسبب خلافات مالية، بعدما طالب بمستحقاته، حيث تعدى المتهمان بالضرب على المجني عليه، وتوفي إثر إصابته بضربه في الكلى، وتم تحرير محضر بالواقعة.