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ضبط مسجل خطر سرق شقة بأسلوب التسلق في عابدين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:00 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» مجهول المصدر.

وحسب وزارة الداخلية، بمواجهته اعترف بسرقته من داخل شقة كائنة بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وكذا استيلائه على (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي - بطاقة رقم قومي - بطاقة ائتمانية - هاتف محمول- شاشة)، وإخفائه المسروقات بمحل ارتكاب الواقعة، وأنه كان في سبيله لتجهيز سيارة والعودة مرة أخرى لتحميل المسروقات ، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات.

أمكن التوصل للمجني عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع