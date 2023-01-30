«الداخلية» تنظم ندوة «الوعي العام» بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71

تنظم وزارة الداخلية ندوة تحت عنوان «الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني» في مقر مركز بحوث الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وإيمانًا بأهمية رفع الوعي العام لدى المواطنين.

تفاصيل ندوة وزارة الداخلية

ونظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» ندوة بعنوان «الوعي العام .. أحد دعائم الاستقرار الوطني»، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية وبحضور عدد من طلبة الكليات العسكرية والشرطة والجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها «دور قادة الفكر والرأى في صناعة الوعي – دور الإعلام الأمني في تحقيق الوعى العام – دور الفن والثقافة في تحقيق الوعي العام – التحصين الفكري ضد الأفكار المتطرفة والهدامة وأثره فى تحقيق الوعي – المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعي – التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الوعي العام – تنمية قيم الولاء والانتماء وأثره في تحقيق الوعي العام».

وقد أثمرت الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات أبرزها استمرار تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية؛ لرفع الوعي العام لكل فئات وطوائف المجتمع المصري وبصفة خاصة فئة الشباب.

ولاقت فعاليات الندوة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين مع موضوعات الندوة، وتقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تدعيم دورهم في حماية بلدهم.