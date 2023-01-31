ورشة لتعديل سلوك الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ورشة تعديل سلوك الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب».

ورشة تعديل السلوك للأطفال

ونظم جناح وزارة الشباب والرياضة في اليوم الخامس من فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب ورشة تعديل السلوك للأطفال والتي حاضر فيها الدكتور نور أسامة استشاري الصحة النفسية لتقديم نصائح حول تربية الأطفال في الوقت الحالي والتنشئة الإيجابية لهم وحمايتهم من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت.

وقال الدكتور نور أسامة: «الورشة تابعة للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، حيث استهدفت الورشة الأطفال والشباب وكيفية خلق دوافع إيجابية حتى ينجحوا، بالإضافة إلى غرس روح الانتماء وتعديل السلوكيات الخاطئة، وكيف يتعامل أولياء الأمور مع أولادهم بشكل صحي وإيجابي حتى يكون لدينا أطفال وشباب أسوياء».

تعاون مع وزارة الأوقاف لأول مرة

إلى ذلك، قالت هالة عثمان مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة: «لدينا فعاليات كثيرة هذا العام مثل المسرح وأنشطة توعوية وثقافية، أول مرة نتعاون مع وزارة الأوقاف ولدينا برنامج قادة فكر وبرنامج الرواق الأزهري ونعرض الأنشطة المخصصة في الإدارات المركزية مثل ملتقى توظيف مصر وهناك مشورتي، وفعالية تصدوا معنا، بالإضافة إلى عروض موسيقى وكورال».